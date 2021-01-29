Solucanlarına gözü gibi bakıyor

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Nuri Oğuzhan Şeker- Oğuzhan Uysal

SAMSUN (İHA) - Samsun'da özellikle seracılık faaliyetlerinin yaygın olduğu Çarşamba ilçesinde solucandan gübre üretenler yaygınlaşıyor.

Genellikle California solucanı kullanan üreticiler, bu gübrenin daha çok bilinmesini istiyor. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, "Solucan gübresi nerede kullanırsak daha iyi sonuç alırız bu iyi bilmek gerekiyor. Solucan gübresini, büyükbaş hayvan gübresi gibi açık alanda, tarlada ya da meyve bahçelerinde kullanmak bunu değersizleştirmek anlamına gelir" dedi.