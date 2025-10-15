Türkiye’nin enerji alanındaki en kapsamlı etkinliği olarak öne çıkan fuar, güneşten rüzgara, hidroelektrikten jeotermale kadar yenilenebilir enerji alanında birçok uzmanı ve yatırımcıyı bir araya getirdi. 30 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçi ile gerçekleşen organizasyon, Türkiye’nin enerji sektöründeki küresel rolünü güçlendirmeye devam ediyor.

Fuarda, güneş enerjisi sektöründe taşıyıcı sistemler, konstrüksiyon ve statik projelendirme alanında yüzlerce MW’lık deneyime sahip Solarred Solar Montaj Sistemleri, dikkat çeken firmalar arasında yer aldı. Solarred’in Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Aslan, fuar sırasında şirketin ihracat ve bölgeye özel mühendislik çözümleri konusundaki stratejilerini paylaştı.

Aslan, Solarred’in bugüne kadar birçok yurtiçi ve yurtdışı projeye imza attığını belirterek, “Hali hazırda tamamlanmış projelerde markamızın imzası var. Bununla beraber birçok yeni projede de Solarred imzasını yakında göreceksiniz dedi. Özellikle yurtdışı pazarlara odaklandıklarını vurgulayan Aslan, sadece bilindik Avrupa pazarına değil, Afrika pazarına da yönelik ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Solarred’in sunduğu çözümlerin yatırımcıya maliyet avantajı sağladığını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çeliğe her yerde ulaşabilirsiniz, her yerden alabilirsiniz fakat özel bir tasarımı alamazsınız. Biz, en iyi mühendisliği ve tasarımı oluşturarak müşterilerimize ek maliyet çıkarmayan, uzun ömürlü projeler sunuyoruz. Bu bakımdan yatırımcıların konstrüksiyon alımlarında mutlaka bizden fiyat almalarını öneriyorum; kazançlı çıkacaklarını garanti edebilirim.”

Bölge ve projeye özel mühendislik yaklaşımı ile Solarred, Türkiye’nin farklı iklim koşullarına uygun ve verimli güneş enerji sistemleri tasarlamaya devam ediyor. Şirketin vizyonu, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda güvenilir bir marka olarak enerji sektöründeki etkinliğini artırmak üzerine kurulu.