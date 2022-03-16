Sokak hayvanları derneği başkanına 'görevi kötüye kullanmak'tan hapis cezası

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‘HARAM YEMEDİM’

Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Orhan, SEGBİS ile katıldı. Orhan, savunmasında, “4 yıl gecemi gündüzümü hayvanlar için harcadım. 4 aracımı hayvanlar için kullandım ve hurdaya çıktı. Türkiye’de 2 bin 611 tane hayvan koruma derneği var. Bu dernek sahiplerinin birçoğunun haksız kazanç elde ettiğini gördüm ve derneği kapattım. Bunların peşine düştüm ve suç duyurularında bulundum. Ben inançlı bir insanım. Haram yemedim. Bu insanlar 'dernek' adı altında 'Hayvan koruyoruz' diyerek para topluyor. Bu paralar kayıt dışıdır. Derneklerin çoğu da bu işi resmi hırsızlık olarak yapıyor. 2 bin 600 derneğin en az 2 bin tanesi hırsızlık yapıyor. Ben bunlarla mücadele eden bir insanım. Beraatimi istiyorum" dedi.