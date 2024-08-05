Uzmanlar, artan sıcaklıklarda sıvı kaybını engellemek için günde 2-2.5 litre soğuk su tüketilmesini tavsiye ediyor. Soğuk suyun egzersiz anında içilmesi ise antrenmanın daha verimli geçmesini sağlıyor. Soğuk suyun faydası olduğu gibi zararları da olduğunu belirten uzmanlar, akut, kronik veya mevsimsel bir hastalık varsa soğuk suyun içilmemesi konusunda uyarıyor.



"Lıkır lıkır değil yudum yudum içmeye özen göstermemiz gerekiyor"

Sıcak yaz aylarında soğuk su tüketiminin oldukça arttığını belirten Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Merve Sena Nazlı, "Bu bazı kişilerde alışkanlık haline gelip kış döneminde de devam edebiliyor. Soğuk suyun faydalarına baktığımız zaman özellikle egzersiz sırasında soğuk su tüketimi antrenmanın daha verimli geçmesine yardımcı olur. Bunun sebebi antrenmanda artan vücut ısısının normale dönmesinden kaynaklı ve bu aynı zamanda egzersiz sırasında çok fazla sıvı kaybedildiği için hızlı bir şekilde bu sıvıların yerine konulması noktasında soğuk su tüketimini tavsiye etmekteyiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey lıkır lıkır değil yudum yudum içmeye özen göstermemiz gerekiyor" dedi.



"Özellikle 2-2.5 litre su içmeye de özen gösterelim"

Soğuk suyun zararlarını anlatan Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Zararlarına baktığımız zaman ise özellikle 2001 yılında yapılmış bir çalışmada migren hastası olan kişilerin migren ataklarını artırdığı gözlenmiştir. Aynı zamanda diş eti hastalıkları olan kişilerde de hassasiyeti artırıp ağrılara yol açabiliyor. Mide bağırsak problemi olan kişilerde de soğuk su tüketimi biraz da ağrılara, kramplara yol açabiliyor. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekmekte. Soğuk suyun zararları ile ilgili çok fazla bilimsel çalışma yok. Olan çalışmalarda da daha çok akut ya da kronik hastalığı olan kişilerde zararlarından bahsedebiliriz. Eğer ki bir hastalığınız yoksa akut, kronik veya mevsimsel bir hastalık söz konusu değilse soğuk suyu özellikle egzersiz sırasında ve sıcak havalarda tercih edebilirsiniz. Burada önemli olan suyun ısısından ziyade günlük içtiğimiz su miktarına özen gösterelim. Özellikle 2-2.5 litre su içmeye özen gösterelim" diye konuştu.



"Çocuklar çok hareketli olduğu için çok fazla terlemeyle beraber sıvı kaybı söz konusu oluyor"

İlaç kullanan kişilerde su tüketimini biraz daha artırmak gerektiğini ifade eden Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Çünkü böbrekleri ve karaciğeri rahatlatabilmesi noktasında çocuklar çok hareketli olduğu için çok fazla terlemeyle beraber sıvı kaybı söz konusu oluyor. Onlarda da su tüketimine özen gösterelim ama eğer boğaz ağrısı gibi bir durum söz konusu ise soğuk su biraz daha tahrişe sebep olduğu için boğaz ağrısına yol açabiliyor. Onlarda da normal ılık su şeklinde ama herhangi bir durum söz konusu değilse sıcak havalarda soğuk tüketiminin herhangi bir zararı olmayacaktır" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar günde yaklaşık 1 litre su içtiğini belirtirken, bazıları dinlene dinlene içtiklerini ifade etti. Bazı çocuklar ise su günde 1,5-2,5 litre arasında su içtiklerini belirterek, "Su sağlıktır" ifadelerini kullandı.