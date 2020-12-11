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Soğuk havada aç kalan kuşlara esnaf sahip çıktı

Güncel 11.12.2020, 12:25
Soğuk havada aç kalan kuşlara esnaf sahip çıktı
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Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Ardahan'da birçok esnaf, kış mevsiminde her sabah güvercinleri soğuk ve açlıktan ölmemeleri için arpa buğday ile besliyor.