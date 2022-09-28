Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı
Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.
Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve yardımcıları şöyle:
1 EKİM CUMARTESİ
14.30 Kasımpaşa A.Ş. – Gaziantep Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
(H) ZORBAY KÜÇÜK
(Y) MEHMET KISAL
(Y) İLKER TAKPAK
(D) FURKAN AKSUOĞLU
17.00 Yukatel Kayserispor – Trabzonspor A.Ş. (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
(H) ÜMİT ÖZTÜRK
(Y) KEMAL YILMAZ
(Y) ATA YILDIRIM
(D) BURAK ŞEKER
17.00 MKE Ankaragücü – Medipol Başakşehir FK (Eryaman Stadyumu)
(H) ARDA KARDEŞLER
(Y) KAMİL ÇETİN
(Y) GÖKHAN BARCIN
(D) OZAN ERGÜN
20.00 Adana Demirspor A.Ş. – Galatasaray A.Ş. (Yeni Adana Stadyumu)
(H) HALİL UMUT MELER
(Y) MUSTAFA EMRE EYİSOY
(Y) CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU
(D) SARPER BARIŞ SAKA
2 EKİM PAZAR
14.30 Demir Grup Sivasspor – Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu)
(H) ERKAN ÖZDAMAR
(Y) HAKAN KARABALCIK
(Y) MURAT ALTAN
(D) ADEM CİNEK
14.30 Corendon Alanyaspor – Bitexen Giresunspor (Kırbıyık Holding Stadyumu)
(H) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
(Y) SÜLEYMAN ÖZAY
(Y) MEHMET SALİH MAZLUM
(D) CANER AK
17.00 Arabam.com Konyaspor – HangiKredi Ümraniyespor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)
(H) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
(Y) SAMET ÇİÇEK
(Y) SELAHATTİN ALTAY
(D) ADNAN DENİZ KAYATEPE
20.00 Beşiktaş A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. (Vodafone Park)
(H) VOLKAN BAYARSLAN
(Y) ALEKS TAŞCIOĞLU
(Y) SERKAN OK
(D) ATİLLA KARAOĞLAN
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük – İstanbulspor A.Ş. (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
(H) ALİ ŞANSALAN
(Y) YUSUF BOZDOĞAN
(Y) ÖZGÜR ERTEM
(D) ONUR ÖZÜTOPRAK