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Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.

Siyaset 28.09.2022, 15:44
Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve yardımcıları şöyle:

1 EKİM CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa A.Ş. – Gaziantep Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)                   

(H) ZORBAY KÜÇÜK
 (Y) MEHMET KISAL
 (Y) İLKER TAKPAK
 (D) FURKAN AKSUOĞLU


 17.00 Yukatel Kayserispor – Trabzonspor A.Ş. (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

(H) ÜMİT ÖZTÜRK
 (Y) KEMAL YILMAZ
 (Y) ATA YILDIRIM
 (D) BURAK ŞEKER
 
 17.00 MKE Ankaragücü – Medipol Başakşehir FK (Eryaman Stadyumu) 

(H) ARDA KARDEŞLER
 (Y) KAMİL ÇETİN
 (Y) GÖKHAN BARCIN
 (D) OZAN ERGÜN
 

20.00 Adana Demirspor A.Ş. – Galatasaray A.Ş. (Yeni Adana Stadyumu) 

(H) HALİL UMUT MELER
 (Y) MUSTAFA EMRE EYİSOY
 (Y) CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU
 (D) SARPER BARIŞ SAKA

2 EKİM PAZAR

14.30 Demir Grup Sivasspor – Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu)

(H) ERKAN ÖZDAMAR
 (Y) HAKAN KARABALCIK
 (Y) MURAT ALTAN
 (D) ADEM CİNEK

14.30 Corendon Alanyaspor – Bitexen Giresunspor (Kırbıyık Holding Stadyumu)

(H) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
 (Y) SÜLEYMAN ÖZAY
 (Y) MEHMET SALİH MAZLUM
 (D) CANER AK


 17.00 Arabam.com Konyaspor – HangiKredi Ümraniyespor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)

(H) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
 (Y) SAMET ÇİÇEK
 (Y) SELAHATTİN ALTAY
 (D) ADNAN DENİZ KAYATEPE


 20.00 Beşiktaş A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. (Vodafone Park)

(H) VOLKAN BAYARSLAN
 (Y) ALEKS TAŞCIOĞLU
 (Y) SERKAN OK
 (D) ATİLLA KARAOĞLAN


 20.00 VavaCars Fatih Karagümrük – İstanbulspor A.Ş. (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

(H) ALİ ŞANSALAN
 (Y) YUSUF BOZDOĞAN
 (Y) ÖZGÜR ERTEM
 (D) ONUR ÖZÜTOPRAK

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