Zara’da arıcılara destek

Türkiye’nin bal üretiminde önde gelen şehirlerinden olan Sivas’ın Zara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zara Bal Üreticileri Birliği tarafından uygulanan "Kovanım Gençleşsin Balım Bereketlensin" Projesi kapsamında arıcılara 4 bin 700 tane ana arı çiftleştirme kutusu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile arıcılar katıldı.

ORAN tarafından yüzde 90 oranında desteklenen proje ile Zara’da ana arı üretiminin yaygınlaştırılması ve bal üretiminin artırılması hedefleniyor.