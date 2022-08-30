Zafer Bayramı’nı havada kutladılar

Sivas’ta paraşütçüler Zafer Bayram’ının 100’üncü yıl dönümünü gökyüzünde bayrak açarak kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da coşkuyla kutlandı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ve gaziler için saygı uçuşu düzenlendi. Kent merkezine uzaklığı 5 kilometre olan Bayrak Tepede düzenlenen etkinlikte sporcular Zafer Bayramı’nı paraşütle atlayarak havada kutladı. Türk Bayrağı açan sporcular renkli görüntülere sahne oldu.