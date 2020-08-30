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Zafer Bayram’ında şehitlik unutulmadı
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA SİVAS İL PROTOKOLÜ YUKARI TEKKE MEZARLIĞINDA BULUNAN ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ
SİVAS 30.08.2020, 11:52
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sivas İl Protokolü Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.
30 Ağustos Zafer Bayram’ının 98. Yıl dönümü korona virüs gölgesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Sivas il protokolü Yukarı tekke mezarlığında bulunan polis, garnizon ve ilk şehitliği ziyaret etti. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve diğer Sivas İl Protokolü üyeleri katıldı. Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından şehitlikleri tek tek ziyaret eden il protokol üyeleri mezarların üzerilerine karanfil bıraktı, şehit ailelerine de baş sağlığı diledi.
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