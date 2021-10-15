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Yüz yüze eğitime Covid-19 desteği

Erdemir Maden, Divriği ilçesinde yüz yüze eğitimi sürdüren okullara dezenfektan ve maske desteği verdi.

SİVAS 15.10.2021, 12:41
Yüz yüze eğitime Covid-19 desteği

Erdemir Maden, Divriği ilçesinde yüz yüze eğitimi sürdüren okullara dezenfektan ve maske desteği verdi.

Türkiye’nin ilk ve tek demir cevheri peletleme tesisine sahip Erdemir Maden, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınının ilk gününden bu yana önlemlerini en üst seviyede uygulamaya devam ediyor. Pandemi sürecinin en büyük ihtiyaçlarından olan hijyen konusunda Divriği’deki okullara destek olan Erdemir Maden, yüz yüze eğitimine devam eden öğrenciler ve öğretmenlerin dezenfektan ve maske ihtiyaçlarını gideriyor.

Bu doğrultuda toplamda 1800 adet dezenfektan ve maske, 100 adet litrelik dezenfektan ve 13 adet el dezenfektan standı Erdemir Maden Genel Müdürü Halil Yıldırım tarafından, bölgedeki 13 okula dağıtılması için 14 Ekim Perşembe günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Sayar ve Şube Müdürü Bilgin Çakmak’a teslim edildi. Sayar, Erdemir Maden’in eğitimle ilgili ihtiyaç duyulan her alanda desteğini esirgemediğini belirterek, sunduğu katkılar için Erdemir Maden yönetimine teşekkür etti.

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