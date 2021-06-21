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Yunus ekiplerini atlatamadı, tarihi eserle yakalandı

Sivas’ta Motosikletli Polis ekiplerince şüpheli bir araca yönelik yapılan aramada 13 adet sikke ele geçirildi.

SİVAS 21.06.2021, 15:09
Yunus ekiplerini atlatamadı, tarihi eserle yakalandı

Sivas’ta Motosikletli Polis ekiplerince şüpheli bir araca yönelik yapılan aramada 13 adet sikke ele geçirildi.

Sivas’ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince kent merkezinde bir araçta arama işlemi gerçekleştirildi. Aramada tarihi eser niteliği taşıyan 13 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahsa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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