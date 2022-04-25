Yüksekokul, rehber öğretmenlere tanıtıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilçede görev yapan rehber öğretmenlere tanıtıldı.

Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Seminer Salonunda düzenlenen toplantıda Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Arıkan Yıldız ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Karakaş sunum yaptı.

Tanıtım toplantısında konuşan Yıldız; yüksekokulun 2021 -22 öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete başladığını ve gelecek yıldan itibaren bilinir ve tanınırlığının artması ile birlikte tercih edilebilir hale geleceğini söyledi.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Karakaş da konuşmasında Şarkışla ilçesinde görev yapan rehber öğretmenlerin öğrencilerin tercihleri konusunda etkili olduklarını belirterek yüksekokulun tercih edilmesinde katkı sunmalarını istedi.

Toplantı; rehber öğretmenlerin üniversite ve yüksekokul ile ilgili sorularının cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.