Yine çocuklar, yine aynı manzara

Sivas’ta Kurban Bayramı dolayısıyla kentte yine alışılmış görüntüler yaşandı. Çocuklar kesim yerlerinde tüm uyarılara rağmen ön planda yer aldı.

Sivas’ta bayram namazının kılınmasının hemen ardından vatandaşlar, kurban kesim yerlerine akın etti. Belediyenin belirlediği kesim yerlerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Hayvanlarını kesim yerlerine getirenlerin bir kısmı yere yatırabilmek için büyük mücadele verdi. Hayvanlar traktör, kepçe, dozer ve forklift yardımı ile ayaklarından kaldırılarak kurban edildi. Vatandaşların mutluluğu ve heyecanı ise yüzlerine yansıdı.

Ön planda çocuklar vardı

Uzmanların tüm uyarılarına karşın, yine bir çok kişinin beraberinde çocuklarını da getirerek, kesimleri izlettiği görüldü. Kesimi izleyen çocukların korkuları da yüzlerine yansıdı. Bazı çocuklar da kesilen kurbanları cep telefonu ve tablet ile kaydetti.