Yıldızeli Canlı Hayvan Pazarı hizmete girdi

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İller Bankası ve Yıldızeli Belediyesince finanse edilerek yapımı tamamlanan 5 bin hayvan kapasiteli Yıldızeli Canlı Hayvan Pazarı; Kurban Bayramı öncesi hizmete açıldı.

Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, AK Parti Yıldızeli İlçe Başkanı Zahit Doğan ve Belediye Meclis üyeleri sabahın ilk saatlerinde pazara gelen vatandaşları karşıladı, görüş ve önerilerini dinledi.

Pazara gelenlere çorban ikramına bulunan İlçe Belediye Başkanı Karakaş; “Söz verdiğimiz projelerimiz arasında yer alan canlı hayvan pazarı projemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemize başlarken hayvan ticaretiyle uğraşan vatandaşlarımızın öneri ve taleplerini alarak projemizin yapımını tamamladık. Allah’ın izniyle ilçemize yakışır, bu modern canlı hayvan pazarımız bölgemize uzun yıllar hizmet verecektir. Rabbim çıktığımız bu hizmet yolunda, bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Yaklaşık olarak 30 dönümlük alan üzerine, toplam inşaat alanı 2 bin 400 metrekare olan 3 adet yarı açık padok alanı, 2 bin metrekare açık satış alanı ile 600 metrekare alana sahip sosyal tesis ve donatı alanları da bulunan Yıldızeli Hayvan Pazarı, Amasya, Yozgat, Tokat ve Çorum gibi illerle birlikte bölgeye de hitap edecek.