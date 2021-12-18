Yıldızdağı’nda kar kalındığı 30 santimetreye ulaştı

Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinde sezonun açılmasına günler kala kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Sivas’ta geçtiğimiz geceden bu yana etkili olan kar yağışının Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı. Sezon açılışı için gün sayan Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre oldu. Pistlerde kar kalınlığının Çarşamba gününe kadar yarım metrenin üzerine çıkması bekleniyor.