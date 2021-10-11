Yıldız Dağı’nda doğa yürüyüşü yapıldı

Sivas’ta belli aralıklarda yapılan doğa yürüyüşlerinin bu haftaki rotası, Yıldız Dağı Ormanları oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü, SİVDAK, SADAK ve doğaseverlerle birlikte ormanda yaklaşık 7 kilometre yürüyüş yapıldı.

Sivas’ın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak maksadıyla gerçekleştirilen yürüyüş etkinlikleri, her yaştan doğaseverin ilgisini görüyor. Bu kapsamda Yusufoğlan köyünden başlayan yürüyüş, Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne kadar sonbaharın eşsiz güzellikleri arasında devam etti. Yaklaşık 7 kilometrelik parkurda son baharın tüm renkleri göz kamaştırdı.

Sivas’ın güzelliklerini tanıtmak için faaliyetlere devam edileceğini belirten Vali Ayhan, “Herkesi, Sivas’ın muhteşem doğasını keşfetmeye davet ediyoruz. Doğal güzellikleriyle insanın içini ferahlatan, Sivas’ın her köşesi bambaşka bir güzelliğe sahip. Sivas’ımız çok geniş bir coğrafya ve birçok iklimsel özellikleri de içinde barındırıyor. Sahip olduğumuz doğal güzelliklerimizi hem kamuoyuyla paylaşmak, hem oksijen depolamak hem de spor yapmak amacıyla mesai arkadaşlarımız ve doğaseverlerle birlikte doğadayız. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

4-10 Ekim Amatör Spor Haftası münasebetiyle sporcular, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu ve Gezen Gözler Doğa Koruma Spor Kulübü üyeleri de etkinlikte yer aldı.