Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne ulaşım kolaylaşıyor

Sivas’ta kış aylarında vatandaşların vazgeçilmezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne bağlantı yollarının tamamlanmasıyla ulaşım daha kolay olacak.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi, Sıcak Çermik Kaplıcası ve Nuri Demirağ Havaalanı arasındaki bağlantı yolunun yapımı hızla devam ediyor. Yeni yapılan yollar ile birlikte Yıldız Dağı Kayak Merkezi daha ulaşılabilir hale gelecek.

Vali Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Sıcak Çermik Termal Bölgesi arasındaki 54 km’lik yolun ihalesi yapılan 17 km’lik 1. etabında hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sati kaplama öncesi temel malzeme serimi yapan finişer makinesini de kumanda eden Vali Ayhan, karayolları ekiplerine başarılar diledi.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Tokat Bağlantısı Da Kuruluyor

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra, Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Tokat arasında bağlantıyı kuracak yoldaki çalışmaları da inceledi. Tokat’a 61 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinin 6,5 kilometrelik kısmında devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ayhan, "Komşu şehrimizin kayak merkezine olan ilgisi bu yol ile anlam kazanacak. Tokat ve çevre illerden kayak merkezine gelecek kayakseverler daha rahat ve konforlu şekilde buraya gelebilecek. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sivas’ın parlayan Yıldız’ı değer kazanmaya devam edecek " dedi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler, son olarak Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yapımına başlanan bungalov evler ve otelde yapılan iyileştirme çalışmalarını da inceledi. Vali Salih Ayhan, "Bu dağ ve yemyeşil etekleri, Sivas için bir değer ama bu değeri sadece kışın değil, her mevsim kullanmak istiyoruz." dedi. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’ne ilk etapta 20 bungalov ev yapılacak ” ifadelerini kullandı.

İncelemelerde; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz ve diğer teknik personeller de yer aldı.