Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 2 iş yeri ve bir araçta yaptıkları aramada bol miktarda sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol amora kiti ele geçirdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yıl başı öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere geçit vermiyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından iki iş yeri ve bir araçta yapılan aramada 18 litre sahte içki, 13 litre etil alkol, 49 adet alkol aroma kiti ele geçirdi. 2 kişi hakkında 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı.