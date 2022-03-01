Yeşilay 102. yaşını kutluyor

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Mevlüt Dede, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yeşilay Varsa Hayat Var, diyoruz" dedi.

Bu yıl 102’nci yaşını kutlayan Yeşilay, 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nı “Yeşilay Varsa Hayat Var” sloganıyla kutluyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji olmak üzere, beş farklı bağımlılık alanında mücadelesini sürdüren Yeşilay, önleme ve rehabilitasyon faaliyetlerini yürütüyor. Sivas Şube Başkanı Mevlüt Dede Yeşilay Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Dede, “Sağlıklı bir toplum için bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak biz de bu bakış açısıyla pek çok proje hayata geçiriyor; okul sıralarından itibaren çocuklara ve hangi yaşta olursa olsun sağlığın peşinden giden tüm insanlarımıza temas ederek onların yaşam boyu sürdürecekleri alışkanlıklar edinmelerini hedefliyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Şehrimizde de Yeşilay Şubemiz ve YEDAM’larımız ile hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında, bir telefon uzaklarındayız. Birlikte hayata dair umudu, sağlığı, iyiliği yeşertelim istiyoruz ve bu nedenle bu yıl Yeşilay Haftası’nda ‘Yeşilay Varsa Hayat Var’ diyoruz. Herkesi de bizimle birlikte kutlama yapmaya davet ediyoruz” dedi.