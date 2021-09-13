Yeni hastane binası hızla yükseliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni hastane binasında çalışmalar hızla devam ediyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız yapımı devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasının inşaat alanını gezdiler. Çalışmaların başlamasıyla birlikte Kardeşler Tepesi eteğine yapılan yeni hastane inşaatı hızla yükseldiği gözlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız yapımı devam eden yeni hastanesi binası inşaat alanını gezerek bilgi aldılar.

Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, “Salgın döneminde sağlığa yapılan yatırımların ne kadar kıymetli olduğuna hepimiz şahit olduk. Sivas da bu konuda salgınla iyi mücadele veriyor. Rektörlüğümüzün çalışmasıyla Sivas’ımız çok değerli bir eser kazanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere, milletvekillerimize, Rektörümüze ve Sivas’ta bu konuya destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Milletvekili Ekinci ise, “Geçen yıl yapımına başlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanemizde geçen yıla göre bayağı yol alındı. Burada proje aşamasından yapım aşamasına kadar ve şu anki aşamaya kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sivas’ımız yeni, modern, bölgesinde güç olacak bir hastaneye kavuşacak. Sivas’ımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yıldız 2017 başlayan çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Toplam 15 bloktan oluşan hastanemizin 2 bloku kalmıştı, onların da temeli atıldı. İnşallah yılsonuna kadar da kaba inşaatının çoğu bitmiş olacak. Kış döneminde de çalışmalar içeride devam edecek. Yüklenici firma ile de sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda herhangi bir sorunumuz yok” diye ekledi.