Yaz tatili coşkusu devam ediyor

Aileler alışveriş yaparken minik çocukları dev top havuzunda gönüllerince eğlendi.

2016 yılında hizmete giren Sivas’ın ilk ve tek AVM’si İva Park Alışveriş Merkezi yaz tatili coşkusuna dev top havuzu etkinliği ile devam ediyor. 16-24 Temmuz tarihleri arasında her gün 10.00-22.00 saatleri arasında, çocuklar için dev top havuzu, dev kaydıraklar ve tramboline yer verdiği alanda minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Öte yandan, dev top havuzuna gelen çocuklar ise mutlu olduklarını ifade etti.