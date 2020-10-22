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Yasağı hiçe sayan avcılara ceza yağdı
SİVAS’TA YASAĞI HİÇE SAYAN 13 AVCIYA PARA CEZASI UYGULANDI.
SİVAS 22.10.2020, 10:01
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Sivas’ta yasağı hiçe sayan 13 avcıya para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin; Şarkışla, Zara ve Suşehri ilçelerinde yaptıkları kontrol faaliyetlerinde 35 avcı kontrol edildi. Kontrollerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 13 avcıya toplamda 25 Bin TL para cezası kesildi. Avlanması yasak olan 11 adet çil kekliğe ve 2 adet kınalı kekliğe de el konuldu.
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