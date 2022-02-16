Yarışmada kazanılan altınlar öğrencilere hediye edildi

Gürün’de geçtiğimiz günlerde protokolünde katıldığı Tel Helva çekme yarışmasında dereceye girenlere verilen altınlar ilçedeki başarılı öğrencilerle paylaşıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz günlerde protokolünde katıldığı tel helva çekme müsabakası yapılmıştı. Bölgede kış aylarının vazgeçilmek kültürel eğlencesi olan yarışmada dereceye girenler çeyrek altınla ödüllendirildi.

İlçe Kaymakamı Halil Yazıcı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem, Sivas Köprü Projesi 4.İzleme Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerle ve 80.Yıl Yatılı Bölge Okulu Pansiyonunda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Tel helva çekme yarışmasında kazanılan altınlar; Sivas Köprü Projesi 4.İzleme Sınavı’nda dereceye giren öğrencilere hediye edildi. İlk 3 öğrenciye gram altın, diğer 7 öğrenciye 100 er TL para ödülü ve toplam 10 öğrenciye başarı belgesi verildi.