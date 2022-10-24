Yaralı kerkenez tedavi altına alındı

Sivas’ta yaralı halde bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde vatandaşlar yaralı halde yerde bir kerkenez kuşu buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından harekete geçen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri adrese giderek Kerkenez kuşunu gerekli tedavi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere teslim aldı. Kerkenez ’in tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.