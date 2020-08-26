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Yaralı karganın kırılan kanadını alçıya aldılar
KANGAL’DA DUYARLI BİR VATANDAŞ YOLDAN GEÇERKEN FARK ETTİĞİ KANADI KIRIK KARGAYI VETERİNERE GÖTÜREREK TEDAVİ ETTİRDİ
SİVAS 26.08.2020, 14:56
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Sivas’ın Kangal ilçesinde duyarlı bir vatandaş yoldan geçerken fark ettiği kanadı kırık kargayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.
Kangal’da yaşayan Turan Baygın yoldan geçerken yaralı bir karga fark etti. Evinin yakınlarında gördüğü yaralı karganın yanına gitti. Baygın, karganın uçamadığını belirlemesinin ardından bir kafes buldu. Yaralı kargayı kafese koyan Turan Baygın, kargayı hemen Veteriner Hekime götürdü. Veteriner Hekimin muayenesinin ardından karganın kanadının kırık olduğu anlaşıldı. Duyarlı vatandaş Turan Baygın’ında yardımıyla Veteriner Hekim tarafından yaralı karganın kanadı alçıya alındı.
Karganın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı öğrenildi.
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