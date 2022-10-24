Yalan yakalama kursu verildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) düzenlenen “1. Uluslararası 1. Ulusal Dijital Dünya-Dijital Sağlık-Dijital Ebelik Kongresi” çerçevesinde kurslar düzenlendi.

Kurslara, Kongre Başkanı Doç. Dr. Büşra Cesur, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen ilk kurs, SCÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı koordinatörlüğünde “Dijital Profilleme, Beden Dili ve Yalan Yakalama” başlığıyla yapıldı. Doç. Dr. Darıcı kursta beden dili, sosyal mecralarda kullanılan dil, bilinçaltı reklamcılık ve etkileri gibi konulardan bahsetti.

Diğer kurs ise İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Uçar koordinatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Esra Sabancı’nın uygulayıcı olarak yer aldığı “Obstetride Sanal Gerçeklik Uygulamaları” adı altında düzenlendi. Kursta sanal gerçeklik gözlükleri deneyimlenerek sanal gerçekliğin geleceğe nasıl yön vereceğine değinildi.

Kursların ardından Kongre Başkanı Doç. Dr. Cesur, kurs koordinatörleri Doç. Dr. Darıcı, Doç. Dr. Uçar ve uygulayıcı olarak yer alan Dr. Öğr. Üyesi Sabancı’ya teşekkür belgelerini verdi.