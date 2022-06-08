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Yağmur duası sırasında bir anda bastıran yağmur çiftçiyi sevindirdi

Sivas’ın Kangal ilçesinde yağmur duası sırasında aniden yağan yağmur çiftçileri sevindirdi.

SİVAS 08.06.2022, 15:49
Yağmur duası sırasında bir anda bastıran yağmur çiftçiyi sevindirdi

Sivas’ın Kangal ilçesinde yağmur duası sırasında aniden yağan yağmur çiftçileri sevindirdi.

Kangal’da Sivil Toplum Örgütleri ve ilçede yaşayan çiftçiler uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle yağmur duası organize etti. Yağış almayan ilçede kuraklıktan dolayı hasat zamanı ürünlerinde rekolte kaybı yaşayacaklarını düşünen çiftçiler ve Sivil Toplum Örgütleri bir araya gelerek hep bir ağızdan dua etti. Dua esnasında bir anda bastıran yağmur sevince neden oldu. Duanın tamamlanmasının ardından şükür için hayvan kesildi.

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