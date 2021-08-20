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Yabancı uyruklu öğrenciler aşureyle tanıştı

Sivas’ta yabancı uyruklu öğrenciler düzenlenen etkinlik kapsamında ilk defa aşure yediler.

SİVAS 20.08.2021, 15:00
Yabancı uyruklu öğrenciler aşureyle tanıştı

Sivas’ta yabancı uyruklu öğrenciler düzenlenen etkinlik kapsamında ilk defa aşure yediler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencileri aşureyle tanıştırdı. TÖMER binasında yapılan etkinliğe TÖMER müdürü Prof. Dr. Hakan Yekbaş, müdür yardımcıları, eğitmenler ve öğrenciler katıldı. Hayatlarında hiç aşure yemeyen öğrenciler, ilk defa aşure tattı. Yerel kıyafetleriyle aşure ikramına katılan uluslararası öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

“İlk defa gördüklerini söylediler’’

Etkinlikte açıklamalarda bulunan TÖMER Müdürü Prof. Dr. Yekbaş,"TÖMER’de sadece Türkçe eğitimi vermiyoruz, uluslararası öğrencilerimize kültürümüzü de tanıtıyoruz. Muharrem ayı vesilesiyle aşure programı yaptık. Öğrencilerimiz aşureyi ilk defa gördüklerini söylediler. Buna benzer kültürümüzü tanıtıcı faaliyetlere devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa katılan öğrenciler ise, "Eğitim görmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesine geldik. Sivas’ı seviyoruz. Burada çok mutluyuz. Hayatımızda ilk defa aşure yedik, tadı çok güzel" dediler.

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