Yabancı öğrenciler aşık atışmasına hayran kaldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde aşık atışmasını izleyen yabancı öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) aşık atışması yapıldı. TÖMER tarafından TÖMER binasında düzenlenen programa Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Tolga Orhanlı, TÖMER Eğitmenleri, idari personel ve öğrenciler katıldı. Aşıklık geleneğinin Sivas’taki önemli temsilcilerinden Aşık Kaptani ve Aşık Eseri, TÖMER’de eğitim alan öğrencilerle buluşup, eserlerini seslendirerek onlara keyifli anlar yaşattı. Uluslararası öğrenciler, Türk kültürünün bu önemli geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu.