Virüs kültürel etkinlikleri de vurdu!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarının gösteri ve izleyici sayılarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.
SİVAS 20.06.2021, 15:17
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarının gösteri ve izleyici sayılarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.
TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 2018-2019 sezonunda icra edilen 13 gösteriyi 3 bin 526 kişi izlerken 2019-2020 sezonunda icra edilen 8 gösteriyi toplam bin 745 kişi izledi.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Sivas’ın yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı koronun bulunduğu İstanbul, Elazığ, İzmir, Samsun, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da da izleyici sayılarında düşüş yaşandı. Türkiye’de 2018-2019 sezonunda icra edilen 205 gösteriyi 50 bin 671 kişi izlerken 2019-2020 sezonunda icra edilen 150 gösteriyi toplam 26 bin 96 kişi izledi.