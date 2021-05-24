Virajı alamayan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir bahçeye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yeşilyurt mahallesi Şifa sokakta meydana geldi. M.F.P. yönetimindeki 77 DL 458 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe ve ağaca çarparak yol kenarında bulunan bir bahçeye devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine verdi. Kazada sürücünün yanında bulunan A.P. ve A.T.O. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.