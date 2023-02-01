Veysel’in eserlerini seslendirdiler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" Projesi çerçevesinde Sivas Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde oluşturulan Türk Müziği Korosu konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen konser programına İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Aşıklık geleneğinin öncülerinden olan Aşık Veysel Şatıroğlu’nun eserlerinin de seslendirildiği konser programı dinleyicilerden tam not aldı.

Proje çerçevesinde Tokat Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu 18 Şubat’ta Sivas’a gelerek konser verecek, Sivas Türk Müziği Korosu ise 25 Şubat’ta Tokat’ta müzik severlerle buluşacak.