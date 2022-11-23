Vefat eden emekli Albay toprağa verildi

Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır Kasabasında Emekli Hava Albay Hüseyin Sipahi düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Emekli Hava Albay Hüseyin Sipahi, 73 yaşında hayatını kaybetti. Sipahi için Gemerek Sızır Merkez Caminde tören düzenlendi. Törene Sipahi’nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sipahi, askeri törenle Sızır Asri Mezarlığına defnedildi.