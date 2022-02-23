Valilikten kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Sivas Valiliği vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek soba-baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Sivas il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın Cuma günü saat 06.00’ya kadar sürmesi tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın soba-baca gazı kaynaklı zehirlenmelere, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalarla ilgili oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.