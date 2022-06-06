Vali Yılmaz Şimşek, Sivas il özel İdaresi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir süre önce Sivas’a atanan Vali Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas il özel İdaresini ziyaret ederek, Sivas İl Özel İdaresi’nin yatırım programında yer alan projelerin son durumu hakkında Genel Sekreter Kadir Algın’dan ön bilgi aldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal ve birim müdürlerinin yer aldığı toplantıda, Genel Sekreter Kadir Algın, yürütülmekte olan ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Vali Yılmaz Dr. Şimşek daha sonra İl Genel Meclisi Haziran Ayı toplantılarının 1. birleşimine katıldı. Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında yapılan toplantıda ilk olarak Mayıs ayı karar özetleri okundu.

Vali Dr. Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi’nin şehrin her alanında hizmetleri bulunduğunu ifade ederek, “Kurumsal yapısı ve güçlü kadrosuyla kurumumuz, 2022 yılında hem merkezde hem de kırsalda yaşam standartlarının artırılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek. Devam eden ve daha önce planlanan projeler kaldığı yerden devam edecek. Kaybedecek bir dakikamız bile yok, şehrin menfaatine olan her projeyi imkânlar ölçüsünde yapacağız.” dedi.