Vali Şimşek, “Sivas’ın su sorunu kısa zamanda giderilecek”

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu” toplantısında suyun en büyük miras olduğunu belirterek Sivas’ta yaşanan su sıkıntısının kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Sivas’ta üreticilerin kuraklık ve taşkın gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirgeyerek, tarımsal sulamada suyun daha tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla muhtar ve çiftçilere yönelik “İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu” konulu toplantı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen toplantıya Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

“Su Sorunu Kısa Zamanda Giderilecek”

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas’ın içerisinde bulunduğu içme suyu probleminin kısa zamanda giderileceğini belirtip, “Dünya genelinde ve ülkemizde nüfus hızla artmakta, su kaynakları tükenmekte, iklimler ise değişmektedir. Bu sebeple başta su kaynaklarımız olmak üzere tüm doğal kaynaklarımızı çok daha dikkatli ve tasarruflu kullanmak, israftan kaçınmak hepimize düşen ortak bir görevdir. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi şehrimiz de yakın zamanda su sıkıntısı yaşayan illerden birisi haline gelmiştir. Kentteki su sorununu çözmek üzere yapılan çalışmalar belli bir zaman almış nihayetinde Pusat Barajı’ndan derivasyon yöntemi ile sorun giderilme noktasına gelmiştir. Kamuoyu da bu projeyi yakından takip etmiştir. İnşallah çok yakın bir zamanda da ilimizdeki su problemi giderilmiş olacak. Bundan sonraki süreçte ise suyu doğru kullanmak ortak bir ödevimiz olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Tedbirleri Almak Zorunluluk Haline Geldi”

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tarımsal üretim politikalarının da değişmeye başladığını ifade eden Vali Şimşek “Bu nedenle bu sektörde de israftan kaçınmak ve gerekli tedbirleri almak bir zorunluluk haline gelmiştir. İşte bu toplantımızda alınacak bu tedbirleri ve izlenecek yol haritasını konuşacağız. Çözüm yolları arayacağız hep birlikte. Mevcut kaynaklarımızı verimli kullanmak adına buradan çıkacak fikirler şüphesiz bölgenin kalkınmasına ve kaynaklarımızın tasarruflu kullanılmasına önemli katkı sağlayacaktır.” Dedi.

“Su En Büyük Mirastır”

Vali Şimşek, suyun en büyük miras olduğunun altını çizerek, “Birazdan ilgili kurumlarımız bizlere sunum yapacaklardır. Ancak burada özellikle üreticilerimize ve kurumlarımıza şunları ifade etmek istiyorum. Derelerden, göllerden vb alanlardan suyu izinsiz bir şekilde alarak doğanın dengesini bozmayalım. DSİ’den su tashihi olmadan sulamaya başlamayalım. Suyun yatağını değiştirip ekolojik dengeye zarar vermeyelim. Aşırı sulamadan kaçınalım. Nöbetleşe ekime dikkat edelim. Üst üste aynı ürünü ekmeyelim, daha az su isteyen ürünler ekelim. Sulak alanlarda drenaj sisteminden uzaklaşalım. Doğanın dengesini bozmayalım. Yeraltı sularındaki düşüşlerde belli bir derinlikten sonra su çekiminin ekonomik olmaktan çıkacağını unutmayalım. Kapalı şebeke sulama sistemi ile buharlaşma ve kaçak kullanımın önüne geçelim. Akıllı tarım uygulamalarına yönelelim. Unutmayalım ki su ve toprak geleceğimizin emanetidir. Bu emanetlere sahip çıkarak, çocuklarımıza da güzel bir dünya bırakabiliriz. Öyle ümit ediyorum ki alınacak tedbirlerle ilimizde suyu daha doğru ve tedbirli kullanarak geleceğe de büyük bir miras bırakmış olacağız.” Şeklinde konuştu.