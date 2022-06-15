Vali Şimşek: “SBTÜ güzel işler başaracak”

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’a iade-i ziyarette bulunan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “Üniversitemizin bundan sonra da daha güzel işler başaracağına ve daha iyi yerlere ulaşacağına inanıyorum” dedi.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’a iade-i ziyarette bulundu. Üniversitenin akademik birim yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaret çerçevesinde, Rektör Kul, SBTÜ’nün kuruluş süreci ve mevcut durumuna ilişkin bilgilendirme sunumu yaptı.

Ziyarete ilişkin bir değerlendirme yapan Vali Şimşek ise, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde güçlü bir kadro ve iyi bir ekip var. Akademik personelin büyük bölümünün yurt dışı deneyime sahip olması da önemli bir kazanım. Kısa zaman içerisinde büyük yol kat eden Üniversitemizin bundan sonra da daha güzel işler başaracağına ve daha iyi yerlere ulaşacağına inanıyorum.” dedi.