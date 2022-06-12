Vali Şimşek İlçe ziyaretlerine devam ediyor

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, önemli kuş ve doğa alanı Gölova Gölü’nün yer aldığı, Gölova ilçesinde ziyaretlerde bulunarak ilçe Kaymakamı Taha Genç’ten devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Dr. Şimşek, Gölova ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile tanıştı. Muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Vali Şimşek, çözümü noktasında ilgili kurum müdürlerine talimatlarda bulundu. İlçe merkezini gezen Vali Dr. Yılmaz Şimşek esnafları ziyaret etti. İşletme sahiplerine hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Şimşek, karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi. Gölovalı vatandaşlarımızın çay davetine kayıtsız kalmayan Vali Şimşek, ilçe sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

İmranlı İlçesine Ziyaret

İlçe ziyaretlerine İmranlı ile devam eden Vali Dr. Yılmaz Şimşek, Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Abdülkadir Zengin’den ilçe hakkında brifing aldı.

İmranlı Belediyesini ziyaret eden Vali Şimşek, Belediye Başkanı Özkan Demir’den faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Şimşek, 2021 Kasım ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Belediye Başkanı Murat Açıl için de taziyelerini iletti. Ardından İmranlı çarşısını gezen Vali Dr. Yılmaz Şimşek, esnaflara uğrayarak selam verdi. Kahvehanede ilçe halkıyla da çay içip sohbet eden Vali Şimşek, kendisine iletilen talepleri tek tek dinledi.

Vali Dr. Yılmaz Şimşek, İmranlı ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarla da bir araya geldi. Muhtarların ilettiği talepleri dinleyen Vali Şimşek, çözümü noktasında ilgili kurum müdürlerine talimatlarda bulundu. Ve ziyaretlerini tamamladı.