Vali minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan ilk kez yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle buluştu.

İlkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrenciler uyum programı kapsamında bugün ilk kez yüz yüze eğitime başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan kent merkezinde bulunan Şeyh Şamil İlkokulu’nu ziyaret ederek ilk kez okula başlayan anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu. Vali Ayhan, okul bahçesinde karşıladığı çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra iyi bir eğitim yılı diledi.

"Eğitimde asıl olan yüz yüze eğitimdir"

Okul bahçesinde çocuklara ve velilere seslenen Vali Ayhan, eğitimde velilerin yerinin önemli olduğunu söyleyerek, "Yeni eğitim öğretim dönemimiz hayırlı olsun. 1,5 yıllık salgının da etkisini giderecek şekilde güzel bir yıl geçireceğiz. 1,5 yıllık zorlu dönemde eğitimciler olağan üstü gayret gösterdi. Evlatlarımızın eğitimi için gece gündüz çalıştı. Eğitimde asıl olan yüz yüze eğitimdir. Sivas, eğitimde çok iyi bir noktaya geldi bunu da kurumsallaştıracağız. Biz artık kendimizle yarışıyoruz. 125 bin evladımız, 10 bin öğretmenimiz, 650 civarında da eğitim kurumumuz var. Üstüne koya koya devam ettireceğiz" dedi.

Ülkemizde ki değişimin temel noktasının eğitim olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Eğitimde başarılı olursak her alanda başarılı oluruz. Bunun bilincindeyiz. Çağın ruhuna uygun bir anlayışla hareket eden bir şehir Sivas. Son 3 yılda uyguladığımız özgün projelerle kendisini diğer illerden daha ön plana çıkardı. Adeta imrenilen ve takip edilen bir il oldu. Bu da eğitimcilerimizin gayretleriyle oldu" ifadelerini kullandı.

“Emanetinize en güzel şekilde sahip çıkacağız”

Okulların tertemiz durumda olduğunu söyleyen Vali Ayhan, "Okullarımız birçok yerden daha temiz. Okullarımızın hemen hemen tamamı ‘Temiz Okulum’ belgesini aldı. Okullarımız hijyen kurallarına uygun. Takip ediyoruz ve sürekli denetleyeceğiz. Çocuklarınız bizlere emanet. O emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız. Yeni eğitim öğretin dönemimiz hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından sınıfları da İl Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile birlikte ziyaret eden Vali Ayhan, yeni okullu olan ‘mini mini birler’ ile bir araya geldi. Vali Ayhan, özel olarak donatılan ‘Montessori Sınıfı’nı da gezerek öğretmenlere yeni eğitim - öğretim yılında başarılar diledi.