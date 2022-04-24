Vali mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla sahur yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan ayının 23. Sahurunda mahalle bekçileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sivas Polis Evinde, mahalle bekçileri ve basın mensuplarına yönelik sahur programı düzenlendi. Sohbet eşliğinde süren programda konuşan Vali Ayhan, asayiş olaylarının büyük bir bölümünde önemli rol oynayan mahalle bekçilerine ve kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz çalışan basın mensuplarına kolaylıklar dileyerek katılım sağlayanlara teşekkür etti. Programın ardından hatıra fotoğrafı çekildi.