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Vali, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi

VALİ, DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ

SİVAS 05.11.2020, 21:46
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Vali, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "2023’e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında düzenlenen "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde" hikaye yarışmasında dereceye giren öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Vali Salih Ayhan’ı ziyaret etti.

Yarışmada ilk 3’e giren lise ve ortaokul öğrencileri ile bir süre sohbet eden ve tebriklerini ileten Ayhan, öğrencileri altınla ödüllendirdi.

Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ise hikaye yarışmasında dereceye giren 105 eserin bir araya getirildiği "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde Çanakkale Hikâyeleri" kitabını Vali Ayhan’a takdim etti.

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