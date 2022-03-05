Vali Ayhan’dan öğrencilere kitap hediyesi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Vali Ayhan, ilçede görev yapan okul müdürleri ile de toplantı gerçekleştirdi.

Vali Ayhan’a; İlçe Kaymakamı Selçuk Baş, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de eşlik etti.

İlk olarak 12. sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Ayhan; öğrencilere kitap hediye ederek bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

“Sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz”

Vali Ayhan; sınıf ziyaretlerinin ardından ilçedeki okullarda görev yapan öğretmen ve okul müdürleri ile bir araya geldi. İlçenin eğitim durumu ile ilgili bir süre okul müdürleri ve öğretmenlerle sohbet eden Ayhan; "Ülkemizin geleceği ve evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için hep birlikte Sivas’ın her köşesinde sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise ilçede eğitim alanında yürütülen proje ve çalışmalarla ilgili Vali Ayhan’a bilgi verdi. Ayhan; daha sonra okul müdürleri ve öğretmenlerin, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.