Vali Ayhan veda turlarında

Sivas Valisi Salih Ayhan Altınyayla ve Şarkışla ilçelerinde düzenlediği ziyaretlerle kamu görevlileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şanlıurfa Valisi olarak atanan Sivas Valisi Salih Ayhan veda turlarına başladı. Bugün Altınyayla ve Şarkışla ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Ayhan, kamu görevlileri ve vatandaşlarla vedalaşıp helallik aldı. Ayhan Şarkışla’da yaptığı açıklamada, kendince Sivas’ta yaptığı hizmetler arasında en değerlisinin Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi olduğunu söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşadığı evin restore edilerek Sivas ve Şarkışlalıların vefasına yakışır hale getirildiğini ifade etti.