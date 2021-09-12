banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı

Vali Ayhan, TEKNOFEST’e katılacak öğrencilerle buluştu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) Sivas’tan katılacak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile bir araya geldi.

SİVAS 12.09.2021, 20:00
Vali Ayhan, TEKNOFEST’e katılacak öğrencilerle buluştu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) Sivas’tan katılacak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile bir araya geldi.


Meva Kafe ve Restoran’da gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı. Program, Şube Müdürü Mesut Kaş’ın 13-18 Eylül tarihlerinde Bursa’da, 21-26 Eylül tarihlerinde ise İstanbul’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’e Sivas’tan katılım sağlayacak proje ve rakamsal verilere ilişkin sunum yaptı.


Sunumun ardından konuşan Vali Ayhan, "Bilimde, teknolojide ve uzayda biz de varız. En iyilerle bilek güreşindeyiz. İHA, SİHA, uçan otomobil, yapay zekâ ve her konuda güzel gelişmeler yaşanacağına inanıyorum. Sizleri kutluyor, TEKNOFEST’te başarılar diliyorum" dedi.


Vali Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Aslan, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Real Sociedad 4 9
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Real Madrid 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0