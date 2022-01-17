Vali Ayhan: “Potansiyelinize inanıyoruz”

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında Süleyman Demirel Ortaokulu’nda gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kursuna (DYK) katılan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilere kitap hediye eden Vali Ayhan, "Sizlerin potansiyeline inanıyoruz. Sizleri geleceğe hazırlamak bizim en büyük görevimiz. Bu şehrin, tüm coğrafyasında eğitim alan öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliğini sunmak için bu ücretsiz kitaplar, bu kurslar var" dedi. Ayhan’a Şube Müdürü Yıldırım Solak da eşlik etti.