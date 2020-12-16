Vali Ayhan, müdürlerin taleplerini dinledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, il merkezindeki anaokulu ve ilkokulların müdürleri Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden bir araya geldi.

Vali Ayhan’a İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Şube Müdürü Hülya Bozbıyık da eşlik etti.

Pandemi sürecinin eğitime yansımalarının değerlendirildiği toplantıda, eğitim camiasının her zaman yük olan değil, yük alan bir yaklaşımla devletine, milletine hizmet ettiğini belirten Vali Ayhan, "Salgının ilk günlerinden itibaren fedakâr öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ’Benim olmadığım yerde kimse yoktur’ düsturuyla, verilen görevi en ön safta omuzlamışlardır. Evinin bir köşesini sınıf gibi donatan, diğer bir köşesinde maske diken, siperlik üreten öğretmenlerimizin olduğunu biliyorum. Okul müdürlerimizin ise kapı kapı dolaşarak kitap dağıttığından haberdarım. Emeklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayhan, toplantıda okul idarecilerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.