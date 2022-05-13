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Vali Ayhan, İl Genel Meclisine veda etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Salih Ayhan, ilk olarak katıldığı İl Genel Meclisi toplantısında üyelere veda etti.

SİVAS 13.05.2022, 15:46 13.05.2022, 15:57
Vali Ayhan, İl Genel Meclisine veda etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Salih Ayhan veda ziyaretlerine başladı. İl Genel Meclisini ziyaret ederek meclis bakanı ve meclis üyeleri ile vedalaşan Vali Ayhan, burada meclis üyelerine hitap etti. Uzun yıllar Sivas’ta görev yapmış bir Mülki İdare Amiri olarak bu şehrin kendisi için ayrı bir yerinin olduğunu ifade eden Vali Ayhan, “Önümüzdeki hafta, Allah’ın izni ve inayetiyle, yeni görevimize başlayacağız inşallah. Bu vesile ile İl Genel Meclis Başkanımızı ve üyelerimizi ziyaret ederek, sizlerle vedalaşalım ve helalleşelim istedim. Bu nedenle yoğun mesai yaptığımız sizlere hitap etmenin benim için özel ve duygusal bir anlamı da var. Bu öyle bir süreç ki bir yandan şehir sizin siz de şehrin oluyorsunuz. Ben bugün baktığımda rahatlıkla artık bu şehrin bir parçası olarak görebiliyorum kendimi. Elbette mülki idarenin verdiği de büyük bir sorumluluk oluyor üzerinizde. Tüm coğrafyada her bir vatandaşın her türlü derdi ile dertlenip bunlar için çözüm yolları bulmaya çalışıyorsunuz.” dedi.

Sivas İl Özel İdaresi Aynı Kararlılıkça Çalışacak

Sivas’ta göreve başladığı ilk günden beri kurumsal yapısıyla şehrin kalkınması ve gelişmesi için yoğun çaba sarf eden İl Özel İdaresi’nin bundan sonrada aynı kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğine inandığını dile getiren Vali Ayhan, “Bugün sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ahde vefanız için, birlikteliğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Görev süresi boyunca Sultan Şehir Sivas’a İl Özel İdaresinin kaynaklarıyla önemli hizmetler kazandırdık. Bu projelerin hayat bulmasında her birinizin büyük emekleri var.” dedi.

Şehre Vizyon Katan Projelerine İmza Attık

Sivas İl Özel İdaresi olarak birçok vizyon projeye imza attıklarını ifade eden Vali Ayhan, “Böylesine büyük bir coğrafyada bunu başarmak elbette güçlü inanmış ekiplerle ve şehri için elini taşın altına koyan siz meclis üyelerimiz ile mümkün. İl Özel İdaremizin gücünü sizlerin öngörüleri ve çalışmaları ile tüm ilimize ulaştırdık elhamdülillah. Bununla birlikte şehrimize vizyon katan birçok projeyi de hayata geçirmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etti. Ayrılırken hoş bir seda bırakmak düsturu ile bugüne kadar çalışmaya gayret ettim. Bugün halkımızın gösterdiği teveccühten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığımı da belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Sivas Halkı Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor

Meclis üyelerinden helallik isteyen Vali Ayhan “İnsanlara, halka hizmet eden kurumlara dokunabilmek ve arkanızdan dualarla ayrılabilmek her valinin şüphesiz isteyeceği bir durum. Sivas halkının her şeyin en iyisini en güzelini hak ettiğini düşünüyorum. Millî ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan, kendine has bir kimliği olan bu şehir için elbette yaptıklarımız sadece bir başlangıç. Bundan sonra Sivas’ın yakaladığı bu ivme ile çok daha fazla adından söz ettireceğine inanıyorum. Yaptığımız tüm çalışmalarda büyük bir uyum içerinde olduğumuz kıymetli meclis başkanımıza ve siz değerli meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sivas görevi ve emaneti benim açımdan bitti. Biz şimdi yeni bir emanet, yeni bir görev ve sorumluluk aldık. Memleketin her köşesi bizim için kıymetli bizim için değerli. Artık Şanlıurfa şehrimize hizmet edeceğiz. Haklarınızı helal edin. Şanlıurfa’da her zaman kapımız, gönlümüz sizlere açık olacak. Bir hemşehriniz olarak sizleri bir kez daha sevgi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum.” diye konuştu.

İl Genel Meclisi toplantısının ardından Vali Ayhan, İl Özel İdaresi birim müdürleri ve personeli ile tek tek vedalaştı.

#Vali Ayhan
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