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Vali Ayhan, “Eğitim olmazsa olmazımız”

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

SİVAS 29.09.2021, 16:26
Vali Ayhan, “Eğitim olmazsa olmazımız”

Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü brifing salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, toplantıda; 2021-2022 eğitim-öğretim yılı genel değerlendirmesi ile birlikte devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından uygulanması düşünülen proje ve çalışmalara yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra kısa bir değerlendirme yapan Vali Salih Ayhan; "Eğitim konusu bizim olmazsa olmazımız. Çok önemli adımlar attık ve uygulamaya aldık. Evlatlarımızın da gayretiyle bunların karşılığını almak bizleri çok mutlu ediyor. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve çocuklarımızla el ele vererek daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.

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