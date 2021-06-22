Vali Ayhan, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasına Sivas’tan katılarak dereceye giren öğrenciler ödüllerini Sivas Valisi Salih Ayhan’ın elinden aldı.

Ayhan, eserleri dereceye giren öğrenciler ve aileleri ile makamında bir araya geldi. Öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Yeşilay Sivas Şube Başkanı Mevlüt Dede de eşlik etti. Bir süre öğrencilerle sohbet ederek yarışmaya katıldıkları eserler hakkında bilgiler alan Vali Ayhan, tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.

Vali Ayhan, daha sonra "Bağımlılık" temalı yarışmada edebi eser kategorisinde dereceye giren Kanuni İlkokulu öğrencisi Elif Sena Elmas, Kayadibi Ortaokulu öğrencisi Nisa Temel ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Eken ile görsel kategoride dereceye giren Şarkışla Milli Egemenlik İlkokulu öğrencisi Ömer Kılıç, Behrampaşa Ortaokulu öğrencisi Burhan Tuğra Haksever ve Mustafa Kemal Atatürk MTAL öğrencisi Dilara Akdağ’a ödüllerini takdim etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Ayhan, yarışmaya en çok eser gönderen Cahit Zarifoğlu İlkokulu, Mevlana Zübeyir Kemelek Ortaokulu ve Şehit Muhammed Onur Demir Anadolu Lisesi okul müdürlerine de plaket takdim etti.