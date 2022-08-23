Uzmanından ailelere hayatı uyarı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Çetinkaya, bebeklerde güvenli uyku ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Uykunun büyüme ve gelişme için önemini belirten Uzm. Dr. Hasan Çetinkaya, “Sağlıklı bir büyüme ve gelişme için bebeklerde uyku çok önemli bir yere sahiptir. Bebeklerde güvenli uyku ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ve ihmal edilirse ölüm dahil ciddi problemlere yol açabilen önemli bir durumdur” dedi.

“İlk 6 ay anne ile aynı odada ancak ayrı yatakta uyumalıdır”

Sivas Numune Hastanesinde görevli Uzman Doktor Hasan Çetinkaya, bebeklerde güvenli uyku için bebek 1 yaşına gelene kadar sırt üstü pozisyonda uyuması gerektiğini belirterek, “ilk 6 ay en azından anne ile aynı odada ancak ayrı yatakta uyumalıdır. Bebeğin yatak zemini sert, düz ve çarşafı gergin olmalı ve yatağı yumuşak ve eğimli olmamalıdır. Yine bebek yatağın içinde uyku güvenliğini tehlikeye sokacak fazla yorgan, peluş oyuncak gibi tehlike oluşturacak cisimler bulunmamalıdır" dedi.

"Bebek ölüm riski normale göre 10 kat daha fazladır"

Çetinkaya, sigara tiryakisi anne ile aynı yatakta uyuyan bir bebekte ani ölüm riskinin normale göre 10 kat daha fazla olduğunu söyleyerek, " Anne sütü ile beslenen bebeklerde ani bebek ölümü riski daha azdır. Gerek hamilelik döneminde gerekse doğum sonrası ebeveynlerin sigara ve alkol kullanımından uzak durması bebeğin uyku güvenliğiyle ilişkilidir. Sigara tiryakisi anne ile aynı yatakta uyuyan bir bebekte ani bebek ölümü riski normale göre 10 kat daha fazladır. Bebek odasının ideal sıcaklığı 20-22 derece olmalıdır. Bebeğin aşırı terlemesi ve başının örtülmesi uyku güvenliğini etkiler. Yine bebek 3-4 aylık oluncaya kadar hafif bir örtü ile yapılan gevşek kundak bebeğin uykuda güvende hissetmesini sağlar. Bebekler düzeni sever. Uyku öncesi masal, ninni söylenmesi, bezinin değiştirilmesi gibi bir uyku rutini oluşturulması bebeğin uykuya geçişini kolaylaştırır. Dünyaya gelen her 100.000 bebekten 50-100’ü Ani bebek ölümü sendromu nedeniyle kaybedilmektedir. Bebeğimiz için bahsettiğim güvenli uyku ortamını oluşturmak istenmeyen üzücü durumlar açısından çok önemlidir. Bu açıdan ebeveynlere büyük bir sorumluluk düşmektedir” diye konuştu.